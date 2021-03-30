Чиновник из Ставропольского края обвинен в получении взятки в 130 миллионов рублей

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Правоохранители задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Он подозревается в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Москве во вторник, 30 марта.

По данным следствия, Петрашов, находясь на посту зампредседателя правительства в период с 2013 по 2015 год, получил взятку по меньшей мере в 130 миллионов рублей. За эти деньги чиновник обещал помощь в заключении договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Причастность Петрашова к преступной деятельности была установлена благодаря совместной работе сотрудников СК и ФСБ. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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