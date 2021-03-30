Следователи задержали подозреваемого за убийство, совершенное в Москве 25 лет назад

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Следователи раскрыли убийство, которое произошло в Москве почти четверть века назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах столицы во вторник, 30 марта.

Дело по статье «Убийство» в Москве было заведено в далеком 1997 году. Тогда был найден мужчина со смертельным ножевым ранением в сердце. Спустя два с половиной десятка лет убийца выявлен. Им оказался К. Корнеев, 44-летний москвич, ранее судимый за приобретение и хранение наркотиков.

По версии следствия, 4 мая 1997 года Корнеев поссорился со своим соседом и в ходе конфликта нанес ему удар ножом в сердце. Сосед скончался на месте, а преступник смог скрыться и избежать наказания. Спустя почти четверть века сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть преступление.

Мужчине инкриминируется уголовная статья «Убийство», которая предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

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