Проклятие Ефремова. Автоэксперт объяснил ДТП с блогером в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

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Блогер, устроивший аварию на Садовом кольце, вероятнее всего, просто отвлекся на телефон. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Он призвал не верить доводам парня о том, что его якобы подрезали.

Днем 1 апреля на Новинском бульваре — участке Садового кольца в Москве — произошло ДТП с пятью машинами, в результате которого один из водителей оказался в реанимации. Утверждается, что виновником происшествия является блогер Эдвард Бил. Молодой человек отказался признавать вину, хотя его менеджер подтвердил, что именно он был за рулем машины, спровоцировавшей серьезную аварию.

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Многие пользователи Сети обратили внимание, что авария произошла неподалеку от того места, где примерно год назад актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Некоторые сочли такое совпадение «проклятием Ефремова», однако собеседник «ВМ» назвал инцидент с блогером типичным для мегаполиса.

— Наиболее вероятная причина аварии — то, что водитель отвлекся, а уже потом начал говорить, что его якобы подрезали, — полагает автоэксперт. — Ясное дело, что он отвлекся на телефон, да причем так, что полетел в тоннель на встречную полосу. В тоннеле при этом стоит отбойник, который разделяет потоки машин. В него парень не захотел врезаться, потому решил столкнуться с другим авто. Молодец парень, что тут скажешь! 100-процентная вина на нем.

По словам автоэксперта, «ежесекундное поглядывание в экран телефона, без которого блогер не может жить», закономерно привело к плачевным последствиям. То, что Бил начал говорить о «подрезании» его машины, выглядит как оправдание не умеющего водить новичка, считает Субботин.

Он также сказал, что подобные лобовые столкновения характерны для любых дорог, где нет ограждений. Несмотря на это, ставить ограждения на Садовом кольце «вряд ли нужно», и тем более не нужно сажать деревья, которыми ранее предлагали разделить полосы, подчеркнул эксперт.

— Это вообще глупость. Дерево — это препятствие, которое ничем не хуже бетонного куба. Какой-нибудь автомобиль в него впаяется, и машину пополам разорвет, — предупредил он.

По его мнению, конкретные места, где на Садовом можно построить барьеры, — это уже вопрос городской эстетики.

— Вот на Кутузовском шоссе барьеры точно нужны — там просто ужасные аварии, — заявил Субботин.

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