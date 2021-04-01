Фото: Moscow-Live

Водитель «Фольксвагена» в результате ДТП на Смоленской площади в Москве скончался. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее «ВМ» писала, что автомобиль Audi, принадлежащий известному блогеру Эдварду Билу, вылетел на встречную полосу. Это привело к ДТП с участием пяти автомобилей. По словам блогера, за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает.

Видео: Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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