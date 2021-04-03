Адвокат пострадавшей в ДТП назвал решение суда плевком в адрес Марии Артемовой

Фото: Адвокат Князев Андрей Григорьевич

Адвокат Марии Артемовой, которая в результате ДТП с участием блогера Эдварда Била в центре Москвы получила многочисленные травмы, назвал избранную судом меру пресечения в отношении виновника ДТП плевком в адрес пострадавших.

— Могу сказать, что с данной мерой пресечения мы не согласны. Во-первых, у нас очень много вопросов к следствию. К тому материалу, который был собран и предоставлен. Говорить о том, что следствие проводится качественно, я в настоящее время не могу, — отметил адвокат.

Князев возмутился тем, что устроившему ДТП блогеру не было предъявлено обвинение. Он отметил, что на виновника аварии только за последний год выписано более 400 протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе грубые. К тому же автомобиль, на котором передвигался блогер, не имел страховки ОСАГО и КАСКО. Следовательно, он не имел права находиться за его рулем.

Князев назвал столь мягкую меру пресечения в отношении Била вызовом обществу, ведь пострадать от подобной манеры вождения автомобилиста мог любой участник движения.

— Мы считаем это плевком в адрес потерпевших, не только Марии, а всех тех, кто пострадал и может пострадать, проживая в одном городе с лицами, для которых такое поведение является нормой, — заявил Князев.

Адвокат подчеркнул, что не увидел раскаяния в словах блогера.

Напомним, Тверской суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била по делу о ДТП в центре Москвы, ему запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину.

Ранее сообщалось, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое.

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