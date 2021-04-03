Мошенница в Москве под видом соцработника украла у пенсионерки 1,5 миллиона рублей

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В столице у пенсионерки украли 1,5 миллиона рублей после звонка неизвестной, представившейся соцработником. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел России по Москве в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что 80-летняя женщина обратилась в полицию 2 апреля. Она рассказала, что накануне ей звонила женщина, которая представилась социальным работником. Последняя попросила пенсионерку дать ей паспортные данные, чтобы якобы выплатить ей затем денежное пособие за нахождение в самоизоляции.

После этого у пожилой женщины пропали деньги со счета в размере 1 миллиона 566 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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