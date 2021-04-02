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Росгвардия пресекла более 200 краж в Москве за март 2021 года
Фото: rosgvard.ru

Росгвардия пресекла более 200 краж в Москве за март 2021 года

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии пресекли более 200 краж в Москве за март 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

За месяц бойцы Росгвардии пресекли около 220 краж с охраняемых объектов. В пресс-службе сообщили о нескольких случаях оперативного реагирования росгвардейцев на кражи.

Во время патрулирования росгвардейцы получили информацию о краже из гипермаркета на Пятницком шоссе. Специалисты прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который тайно украл из магазина алкоголь.

Росгвардейцы также задержали 25-летнего мужчину, который попытался украсть из магазина дорогую одежду.

Уточняется, что всех задержанных передали сотрудникам полиции.

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