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Водитель такси насмерть сбил пожилого мужчину на МКАД
Фото: Moscow Live

Водитель такси насмерть сбил пожилого мужчину на МКАД

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

На МКАД возле Бесединского шоссе водитель такси наехал на пенсионера. В результате аварии пешеход скончался. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 апреля, на 21-м километре МКАД. Таксист наехал на мужчину 1954 года рождения, который переходил проезжую часть.

Пенсионер скончался на месте от полученных в результате аварии травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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аварииДТПпенсионер
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