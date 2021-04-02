Водитель такси насмерть сбил пожилого мужчину на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

На МКАД возле Бесединского шоссе водитель такси наехал на пенсионера. В результате аварии пешеход скончался. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 апреля, на 21-м километре МКАД. Таксист наехал на мужчину 1954 года рождения, который переходил проезжую часть.

Пенсионер скончался на месте от полученных в результате аварии травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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