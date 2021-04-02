Адвокат опроверг признание Эдвардом Билом вины в крупном ДТП

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Нельзя утверждать, что блогер Эдвард Бил признал свою вину в крупной аварии, в результате которой пострадала женщина. Об этом заявил адвокат Била Сергей Жорин.

По словам юриста, Бил рассказал об обстоятельствах аварии, однако чтобы установить, виновен он или нет, требуется провести ряд экспертиз и получить данные с камеры видеонаблюдения.

В настоящее время Бил находится в статусе подозреваемого, его задержали на 48 часов. Ожидается, что скоро блогера доставят в изолятор временного содержания на Петровке.

Жорин также подтвердил, что по месту жительства блогера прошел обыск, а самого Била допросили, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

В результате происшествия пострадала женщина, ее зажало в машине. Пострадавшую госпитализировали с несколькими переломами. По информации столичного департамента транспорта, пострадавшая находится в реанимации.

В настоящее время блогер Эдвард Бил задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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