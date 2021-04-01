Видео обыска в квартире блогера Эдварда Била появилось в Сети

Фото: feo.rk.gov.ru

Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Полиция начала проводить обыск в квартире блогера Эдварда Била, который задержан по уголовному делу о ДТП на Садовом кольце. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, что на этаже, где расположилась квартира блогера, стоят полицейские. Несколько человек находятся внутри квартиры.

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Видео: Telegram / «Москва 24»

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

В настоящее время блогер Эдвард Бил задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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