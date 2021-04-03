Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом: Виновный должен понести ответственность

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Адвокат Марии Артемовой, которая пострадала в аварии на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била, рассказал, какой стратегии они будут придерживаться в суде. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы», который находится возле здания Тверского суда, где 3 апреля пройдет заседание по делу об аварии.

Адвокат Андрей Князев пояснил, что их позиция такова: виновный должен понести ответственность за содеянное в рамках закона.

— Мы с материалами дела не знакомы. Как только ознакомимся — сформируем позицию более конкретно. Мы пока не знаем, какую меру пресечения будет требовать следствие: заключение под стражу, домашний арест, может, ограничительные меры, — сказал адвокат.

Он пояснил, что закон в таких случаях предусматривает и примирение сторон, но пока неизвестно, будет ли оно. Также юрист не обладает информацией о том, предлагал ли блогер компенсацию пострадавшей.

— Стратегию мы, безусловно, выработали, но она вполне может меняться. Вопросы компенсации, возмещения вреда по закону являются его обязанностью. Но решаться они будут не сегодня, — прокомментировал Андрей Князев.

Он добавил, что не знает, насколько длительным будет процесс. Следствие будет вестись около двух месяцев, сказал адвокат.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое.

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