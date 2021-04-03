Адвокат рассказал о состоянии девушки, серьезно пострадавшей в ДТП на Смоленской площади

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Адвокат Андрей Князев рассказал о состоянии своей клиентки Марии Артемовой, серьезно пострадавшей в аварии на Смоленской площади.

— Мария Артемова сейчас в тяжелом состоянии, в коме. Очень хотелось бы, чтобы Артемова поправилась, — сообщил Князев.

Юрист также отметил, что вопрос наказания Эдварда Била и квалификация дела будут зависеть от исследования всех доказательств.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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