Жена блогера Эдварда Била приехала на заседание по делу об аварии на Смоленской площади

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Жена пранкера Эдварда Била Диана Биль приехала к зданию Тверского суда, где 3 апреля состоится заседание по делу о ДТП на Смоленской площади.

В субботу блогеру должны избрать меру пресечения из-за аварии, в которой пострадала женщина.

— Хотелось бы, чтобы все было по закону, чтобы были установлены все обстоятельства, — сказала Диана Биль.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое.

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