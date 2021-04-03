Один из погибших участников ДТП на юге Москвы был лишен водительских прав

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Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 10 Карта всех событий

Водитель автомобиля кашеринга, который погиб 3 апреля в результате столкновения с машиной такси в Донском районе столицы, был лишен водительских прав еще в январе. Об этом сообщается на официальной странице Госавтоинспекции Москвы в соцсети Twitter.

Уточняется, что причиной лишения пра мужчины стал отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Несовместимые с жизнью травмы получил также второй участник ДТП на улице Орджоникидзе— водитель такси.

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