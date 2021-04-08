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Картой «Тройка» с февраля оплатили свыше 155 тысяч поездок в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Картой «Тройка» с февраля оплатили свыше 155 тысяч поездок в Подмосковье

Юлия Павлушова

Транспорт

Проезд по карте «Тройка» в Подмосковье с февраля нынешнего года оплатили уже более 155 тысяч раз. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Карта работает уже более чем на 400 маршрутах в 1,5 тысячи автобусах. Причем их число собираются увеличивать.

Чаще всего «Тройку» выбирают пассажиры Королева, Подольска, Красногорска, Химок и Балашихи. Теперь карта работает еще и в Тульской области, Комсомольске-на-Амуре и Ульяновске. Вскоре ее запустят в Перми.

Ранее стало известно, что закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае.

Читайте также: Более ста вагонов трамваев нового типа поступит в Москву до конца 2021 года

транспортПодмосковьекарта «Тройка»
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