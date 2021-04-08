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Закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае

Иван Юминов

Город

Семь закрытых на ремонт участков трамвайных путей откроют до 10 мая. Об этом сообщили в Telegram–канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 апреля.

— Помешать нам может только погода, но уверены, она не подведет. Это стало возможным благодаря объединению трамвайной сети с метро — передовые технологии московского метро позволят завершить работы по ремонту путей в течение 1,5 месяца. Это почти в 2,5 раза быстрее, чем по ранее сделанному спецпроекту, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в маеФото: Telegram / Дептранс Москвы

Опыт, полученный в метрополитене, позволит городским властям почти никогда не закрывать в будущем движение трамваев для ремонта. Уровень шума на обновленных участках снизится на 20 процентов, добавил Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, когда в столице появится водородный транспорт.

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Максим ЛиксутовДепартамент транспорта Москвытрамвай
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