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Сергей Собянин рассказал об истории трамвайного движения в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал об истории трамвайного движения в Москве

Кирилл Николаев

Город

Регулярное трамвайное движение в столице открылось 7 апреля 1899 года. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в 1899 году на Башиловке открылся первый электропарк, однако вагоны на конной тяге ходили вплоть до 1911 года. К началу 1930-х годов трамваи стали самым популярным транспортом в столице.

— Москвичи по-прежнему любят рельсовый транспорт. Для мегаполиса он незаменим, — написал Собянин.

Сергей Собянин рассказал об истории трамвайного движения в МосквеФото: vk / Сергей Собянин

Он отметил, что за последние десять лет трамвайный парк Москвы был обновлен почти на 80 процентов. Через три года на линиях будут курсировать только трамваи нового поколения.

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МоскваСергей Собянинтрамвай
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