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Новые трехсекционные трамваи «Витязь» появятся на трех маршрутах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые трехсекционные трамваи «Витязь» появятся на трех маршрутах Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

В ближайшее время новые трехсекционные трамваи «Витязь» выйдут на три маршрута на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Трамваи «Витязь» появятся на маршруте № 10, который проходит от Таллинской улицы через станцию метро «Строгино» до метро «Щукинская». Также они выйдут на маршруты № 21 (от Таллинской улицы через улицу Кулакова до метро «Щукинская») и № 28 (от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская»).

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что за последние десять лет обновлено почти 80 процентов всего городского парка трамваев. Вагоны трамваев «Витязь» стали еще удобнее для пассажиров, так как в них больше сидячих мест. Кроме того, в вагонах появились крепления для велосипедов и улучшилась система климат-контроля.

Видео: Telegram / Дептранс

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