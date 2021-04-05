Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокат самокатов возобновили в Москве с наступлением теплого сезона
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Прокат самокатов возобновили в Москве с наступлением теплого сезона

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам вновь станет доступен прокат более десяти тысяч самокатов. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Прокат самокатов вновь открылся в Москве в понедельник, 5 апреля. В ведомстве напомнили, что в 2020 году москвичи совершили на самокатах два миллиона поездок. За каждый день на самокате совершалось 6–7 поездок.

Самокаты — отличный и безопасный способ решения своих транспортных задач, зарекомендовавший себя во время пандемии. Сегодня в столичном кикшеринге семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт, — пояснил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов. Уточняется, что им будут предоставлять субсидии.

Читайте также: Бассейны и шезлонги появятся на причале Северного речного вокзала летом 2021 года

транспортсамокатпрокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в