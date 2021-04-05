Прокат самокатов возобновили в Москве с наступлением теплого сезона

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичам вновь станет доступен прокат более десяти тысяч самокатов. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Прокат самокатов вновь открылся в Москве в понедельник, 5 апреля. В ведомстве напомнили, что в 2020 году москвичи совершили на самокатах два миллиона поездок. За каждый день на самокате совершалось 6–7 поездок.

— Самокаты — отличный и безопасный способ решения своих транспортных задач, зарекомендовавший себя во время пандемии. Сегодня в столичном кикшеринге семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт, — пояснил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов. Уточняется, что им будут предоставлять субсидии.

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