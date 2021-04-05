Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бассейны и шезлонги появятся на причале Северного речного вокзала летом 2021 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бассейны и шезлонги появятся на причале Северного речного вокзала летом 2021 года

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Бассейны и шезлонги появятся на причале Северного речного вокзала в Москве летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве пообещали превратить пространство в «грандиозный курорт». На причалах появятся открытые веранды и новые рестораны, а в павильонах на берегу реки москвичи смогут купить мороженое и напитки. Кроме того, на набережной откроют бассейны.

— В южной части набережной заработает волшебная зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом, шезлонгами под зонтиками. А еще для всех любителей скорости здесь появится стоянка для катеров. Все как в самых красивых фильмах: любовь, река и чайки, — говорится в сообщении.

Северный речной вокзал стал первым транспортным объектом, где москвичи любят отдыхать всей семьей, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. По его словам, власти продолжат развивать инфраструктуру объекта под запросы жителей столицы.

Читайте также: Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Северный речной вокзалблагоустройствобассейн
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в