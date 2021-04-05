Бассейны и шезлонги появятся на причале Северного речного вокзала летом 2021 года

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Бассейны и шезлонги появятся на причале Северного речного вокзала в Москве летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве пообещали превратить пространство в «грандиозный курорт». На причалах появятся открытые веранды и новые рестораны, а в павильонах на берегу реки москвичи смогут купить мороженое и напитки. Кроме того, на набережной откроют бассейны.

— В южной части набережной заработает волшебная зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом, шезлонгами под зонтиками. А еще для всех любителей скорости здесь появится стоянка для катеров. Все как в самых красивых фильмах: любовь, река и чайки, — говорится в сообщении.

Северный речной вокзал стал первым транспортным объектом, где москвичи любят отдыхать всей семьей, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. По его словам, власти продолжат развивать инфраструктуру объекта под запросы жителей столицы.

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