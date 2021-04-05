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Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Анастасия Волоснова

Город

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации для очищения Москвы-реки в теплое время. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.

— В него входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков, — пояснил Петр Бирюков.

Он добавил, что сейчас флот готовят к открытию. Специалисты проверяют состояние судов и ремонтируют их, если есть необходимость. Кроме того, в двигателях судов проводят регламентную замену расходных материалов. Работы по подготовке судов планируют завершить до конца апреля, заключил Петр Бирюков.

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Петр Бирюковкоммунальные службыфлот
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