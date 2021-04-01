Месячник благоустройства начался в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице продолжаются работы по приведению улиц в порядок после зимы, стартовал традиционный месячник благоустройства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков в четверг, 1 апреля.

По его словам, в городе запланированы масштабные работы, главная задача которых — за короткое время привести в порядок после зимы все городские объекты. Так, по словам заммэра, специалисты уделят внимание как крупным инженерным сооружениям, так и фасадами жилых домов.

Петр Бирюков уточнил, что в планах по благоустройству — озеленение территории, обновление дорожной разметки, ремонт дорог. Власти планируют привести Москву в порядок к майским праздникам и Дню Победы, сообщает Интерфакс.

В столице 24 апреля пройдет общегородской субботник.

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