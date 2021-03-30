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Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в городе. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Ожидается, что до вечера 31 марта в Москве будет идти дождь, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. За день в столице может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы.

— На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Под особый контроль коммунальщики взяли объекты топливно-энергетического хозяйства, которые отвечают за жизнеобеспечение города. Спецтехника ГУП «Мосводосток» контролирует ситуацию в местах возможного скопления воды и уровень воды в Москве-реке, уточнили в ведомстве.

Москвичей призвали быть внимательнее и осторожнее на улицах города во время непогоды.

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