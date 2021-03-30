Столичных водителей предупредили о сильном ветре и дожде в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице в ближайшие часы ожидается усиление ветра и дождь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Москве во вторник, 30 марта.

По данным синоптиков, в городе с 15:00 30 марта до 8:00 31 марта ожидается усиление юго-западного ветра: его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали водителей снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию. Также автолюбителям посоветовали парковаться вдали от деревьев. Пешеходам не стоит подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, добавили в пресс-службе.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях https://t.co/M6RF8jwiB0 pic.twitter.com/OJ77KSYi3x — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) March 30, 2021

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