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Столичных водителей предупредили о сильном ветре и дожде в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичных водителей предупредили о сильном ветре и дожде в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице в ближайшие часы ожидается усиление ветра и дождь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Москве во вторник, 30 марта.

По данным синоптиков, в городе с 15:00 30 марта до 8:00 31 марта ожидается усиление юго-западного ветра: его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали водителей снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию. Также автолюбителям посоветовали парковаться вдали от деревьев. Пешеходам не стоит подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, добавили в пресс-службе.

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МЧСпогода в столицестоличные водители
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