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Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 марта

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 30 марта, погоду в столичном регионе будет определять антициклон, однако его центр начнет смещаться к средней Волге. Ближе к вечеру скажется влияние атмосферного фронта скандинавского циклона.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь в конце дня, который усилится и продолжится ночью 31 марта.

Температура воздуха в Москве составит восемь-десять градусов тепла, в Московской области — от шести до одиннадцати градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду. Содержание кислорода в воздухе близко к климатическим значениям, атмосферное давление начнет снижаться, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в первый день апреля в Москве прогнозируется очень теплая погода, однако продержится она лишь один день.

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