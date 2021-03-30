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Гидрометцентр пообещал москвичам до 14 градусов тепла 1 апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Гидрометцентр пообещал москвичам до 14 градусов тепла 1 апреля

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 1 апреля, воздух в столичном регионе может прогреться до 14 градусов. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил специалист, в первый день апреля в Москве прогнозируется очень теплая погода, однако продержится она лишь один день.

В пятницу, 2 апреля ожидается уже от семи до 12 градусов выше нуля, в субботу, 3 апреля — не более десяти градусов тепла, в воскресенье, 4 апреля — до 11 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве снизилась до 21 сантиметра.

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Роман ВильфандГидрометцентр РФМосква
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