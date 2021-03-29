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Уровень снежного покрова в столице снизился до 21 сантиметра
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Уровень снежного покрова в столице снизился до 21 сантиметра

Ксения Монахова

Город

Высота снежного покрова снизилась до 21 сантиметра в столице. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что с 25 марта средняя суточная температура в Москве превышает ноль градусов.

— Высота снежного покрова уменьшилась до 21 сантиметра. Полным ходом идет весеннее преображение. Прошедшие выходные и начало недели успели порадовать антициклональной солнечной и теплой погодой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 30 марта характер погоды будет меняться. Так, антициклон станет уходить на юго-восток. А с северо-запада ожидается циклон со своими фронтами и облаками. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди с порывистым юго-западным ветром.

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