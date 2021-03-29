Москвичам рассказали, когда можно будет открыть дачный сезон

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Уже неделю в Москве стоит солнечная погода, в городе продолжает таять снег, а температура воздуха стабильно выше нуля. Совсем немного времени остается до майских праздников и традиционных поездок на дачу. О том, когда погода позволит нормально отдохнуть за городом и начать посадку на своем участке, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, несмотря на то что в Москве уже продолжительное время наблюдается относительно теплая весенняя погода, а 1 апреля воздух вообще прогреется до 12–14 градусов, на дачу, если там нет отопления, пока ехать рановато.

— Ночные температуры еще прохладные. Средний их показатель в темное время суток составляет около пяти градусов. Даже в конце апреля они поднимаются всего до восьми градусов. И в этом году апрель не прогнозируется таким же теплым, как май. Еще в середине апреля за городом будет лежать снег в некоторых местах. Поэтому, если на даче нет отопления или хорошего обогревателя, я бы туда ехать не советовал, — считает синоптик.

Вильфанд напомнил, что раньше, например, агрометеорологи Гидрометцентра России вообще не рекомендовали в принципе делать посадки картофеля и каких-либо других культур ранее 10 мая, поскольку вероятность ночных заморозков была очень высокой. Правда, пояснил специалист, за последние 25 лет климат и температурный фон изменились. Заморозки даже если и бывают, то непродолжительное время и не мешают высаживанию различных плодов. Поэтому с мая дачный сезон можно будет потихоньку открывать.

Метеоролог отметил, что в текущем году на территории Московской области выпало много снега, что создало благоприятные условия для обработки земли.

— Почва промерзла всего на 20–30 сантиметров, что неглубоко. Естественно, она оттает и достигнет мягкопластичного состояния в конце апреля — начале мая. У нас в этом году получилось так, что зимой сначала выпал снег, почва им покрылась, а затем уже началось заметное похолодание. Фактически снег укрыл почву от сильного промерзания. За счет того, что снега было много и сейчас он равномерно тает, почва насыщена влагой. Это очень хорошо для того, чтобы что-то посадить и собрать потом урожай, — добавил эксперт.

Однако такая ситуация была характерна не для всех регионов Центрального Федерального округа. Например, в Тамбовской области и на востоке Воронежской области почва промерзла на 80–90 сантиметров. Там снега, наоборот, выпало мало, а холод стоял такой же, как и в столичном регионе. Так что Москва и Московская область оказались в более комфортном положении, заключил Роман Вильфанд.

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