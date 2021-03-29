Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам рассказали, когда можно будет открыть дачный сезон
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичам рассказали, когда можно будет открыть дачный сезон

Руслан Давлетшин

Общество

Уже неделю в Москве стоит солнечная погода, в городе продолжает таять снег, а температура воздуха стабильно выше нуля. Совсем немного времени остается до майских праздников и традиционных поездок на дачу. О том, когда погода позволит нормально отдохнуть за городом и начать посадку на своем участке, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, несмотря на то что в Москве уже продолжительное время наблюдается относительно теплая весенняя погода, а 1 апреля воздух вообще прогреется до 12–14 градусов, на дачу, если там нет отопления, пока ехать рановато.

— Ночные температуры еще прохладные. Средний их показатель в темное время суток составляет около пяти градусов. Даже в конце апреля они поднимаются всего до восьми градусов. И в этом году апрель не прогнозируется таким же теплым, как май. Еще в середине апреля за городом будет лежать снег в некоторых местах. Поэтому, если на даче нет отопления или хорошего обогревателя, я бы туда ехать не советовал, — считает синоптик.

Вильфанд напомнил, что раньше, например, агрометеорологи Гидрометцентра России вообще не рекомендовали в принципе делать посадки картофеля и каких-либо других культур ранее 10 мая, поскольку вероятность ночных заморозков была очень высокой. Правда, пояснил специалист, за последние 25 лет климат и температурный фон изменились. Заморозки даже если и бывают, то непродолжительное время и не мешают высаживанию различных плодов. Поэтому с мая дачный сезон можно будет потихоньку открывать.

Метеоролог отметил, что в текущем году на территории Московской области выпало много снега, что создало благоприятные условия для обработки земли.

— Почва промерзла всего на 20–30 сантиметров, что неглубоко. Естественно, она оттает и достигнет мягкопластичного состояния в конце апреля — начале мая. У нас в этом году получилось так, что зимой сначала выпал снег, почва им покрылась, а затем уже началось заметное похолодание. Фактически снег укрыл почву от сильного промерзания. За счет того, что снега было много и сейчас он равномерно тает, почва насыщена влагой. Это очень хорошо для того, чтобы что-то посадить и собрать потом урожай, — добавил эксперт.

Однако такая ситуация была характерна не для всех регионов Центрального Федерального округа. Например, в Тамбовской области и на востоке Воронежской области почва промерзла на 80–90 сантиметров. Там снега, наоборот, выпало мало, а холод стоял такой же, как и в столичном регионе. Так что Москва и Московская область оказались в более комфортном положении, заключил Роман Вильфанд.

Читайте также: Биолог рассказал, как уберечься от укусов клещей

урожайдачный сезондача
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте