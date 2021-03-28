Биолог рассказал, как уберечься от укусов клещей

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В столице несколько дней держатся плюсовые температуры, активно тает снег. Скоро погода позволит выбираться москвичам на природу и за город на пикник. Однако вместе с потеплением появятся и клещи, представляющие опасность как для людей, так и для домашних животных. О том, что нужно знать при встрече с членистоногими, «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник кафедры общей биологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Когда начинается сезон клещей

По словам Марьинского, прогнозов о появлении клещей не имеет смысла делать. Все зависит от погодных условий. Как только сходит снег, а дневные и ночные температуры становятся стабильно плюсовыми, членистоногие начинают активизироваться. Где-то они появляются раньше, где-то позже.

— Если в каком-то месте на опушке леса снег сошел раньше, все прогрелось, то там чисто теоретически можно встретиться с клещами. Если в лесу снег залежался надолго, то там с клещами не встретишься. Нужно понимать, что клещу важно, чтобы обсохла земля и были устойчивые плюсовые температуры, — рассказал ученый.

Обычно клещи начинают свою бурную жизнь в конце апреля — начале мая, но сроки могут быть чуть сдвинуты, если снег залежался, добавил эксперт.

Где можно встретиться с клещами в Москве

Клещи, говорит биолог, большую часть жизни проводят в лесной подстилке: опавших листьях, верхнем слое почвы. Для них очень важна естественная природная среда. Поэтому на территории города с ними можно пересечься только в тех парках, которые фактически являются лесными массивами.

К таким пространствам в Москве относятся, например, Битцевский парк, парки «Лосиный остров», «Покровское-Стрешнево» и так далее. В ухоженных парках вероятность встречи с вредителями минимальна.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Вопреки распространенному мнению, клещи не прыгают с деревьев, отметил спикер.

— Они либо ползают по поверхности почвы, либо сидят на травинках, веточках над землей и ждут, когда кто-то будет мимо проходить и они за него зацепятся, — уточнил собеседник «ВМ».

Кто в зоне риска и чем грозит контакт

Наибольшую опасность для животных и человека представляют иксодовые клещи, отмечает биолог. Они являются переносчиками множества заболеваний. Например, при укусе можно заразиться клещевым боррелиозом, так называемой болезнью Лайма. Проявляясь в форме артрита, общей интоксикации, покраснением кожи, она грозит в некоторых случаях инвалидизацией человека.

Это заболевание, поясняет эксперт, встречается в столице после контакта с клещами даже чаще, чем клещевой энцефалит. Однако в современных условиях и с учетом своевременной профилактики оба недуга успешно лечатся.

Меры предосторожности

Чтобы не попасть к врачу, лучше подготовиться к встрече с клещами заранее. Для этого достаточно придерживаться простых правил.

— Если вывозите собаку на прогулку в лес или гуляете в парке, нужно регулярно осматривать своего питомца и использовать средства защиты. Противоклещевые ошейники, например. Они помогают. А если говорить про людей, то бессмысленно пытаться защититься от клещей, надев панамку и обработав ее репеллентом. В первую очередь нужно обрабатывать репеллентами штаны, а также другие предметы одежды. При этом лучше надевать светлые штаны, на них клеща заметить проще, — рекомендовал Марьинский.

Главный плюс клещей средней полосы для человека — их медлительность, констатирует специалист. Прежде чем вредитель укусит, проходит от нескольких до десятков минут. За это время его спокойно можно смахнуть.

Что делать, если клещ все-таки укусил

В случае когда близкого контакта избежать не удалось, паниковать тоже не надо, уверен биолог. Инкубационный период у заболеваний весьма длительный, как минимум он составляет несколько дней.

Первым делом, советует Марьинский, клеща нужно удалить. Для этого можно использовать ниточку или специальные клещедеры, которые продаются в аптеках. Ни в коем случае не стоит вытаскивать членистоногого собственными руками.

— Вы его просто сожмете механически, и уж он точно передаст все, что у него есть. Плюс можете оторвать его головку, которая останется как глубокая заноза, — пояснил специалист.

После удаления клеща лучше отнести в лабораторию. Если вредитель по какой-то причине оказался утерянным, к медикам стоит сходить самому и сдать все необходимые анализы, резюмировал Марьинский.

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