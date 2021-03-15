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В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пробуждения клещей в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пробуждения клещей в Подмосковье

Ксения Монахова

Общество

Раннее пробуждение клещей в сезоне 2021 года в Подмосковье не ожидается. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказала руководитель регионального управления ведомства Ольга Микаилова.

По ее словам, клещи еще не начали просыпаться из-за обилия снега зимой. Она отметила, что в 2020 году они активизировались еще в конце февраля. Микаилова пояснила, что это случилось из-за небольшого количества снега.

— Но ситуация по присасыванию клещей в прошлом году была достаточно спокойная, поскольку народ находился на самоизоляции в основном. Чего ожидать в этом году, пока непонятно, но случаев укусов клещей пока не зафиксировано, — подчеркнула Ольга Микаилова.

Глава регионального управления ведомства добавила, что пробуждение клещей ожидается после потепления, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Роспотребнадзорклещукус клещей
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