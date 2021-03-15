Специалисты Мосприроды подготовили бесплатные экскурсии и мастер-классы ко Дню Земли

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Мосприрода подготовила программу эколого-просветительских занятий ко Дню Земли. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказали в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что различные экскурсии и мастер-классы пройдут бесплатно. Мероприятия состоятся с 16 по 19 марта.

— 20 марта ежегодно отмечается День Земли — торжество, которое объединяет экологические и природоохранные акции. ГПБУ «Мосприрода» подготовило бесплатные экскурсии, занятия и мастер-классы, посвященные международному празднику. В экскурсионных группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности, — говорится в сообщении.

Так, 16 марта горожан ждет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная сказка». А 17 марта состоится мастер-класс по строению скворечника для скворцов в Бирюлевском дендропарке. Для жителей столицы 18 марта пройдет «Заповедный квест» в экоцентре «Битцевский лес». В завершение всего 19 марта горожан ждет экскурсия «Природа — наш дом» в парке усадьбы Архангельское-Тюриково. Полный список мероприятий предоставлен на сайте Мосприроды.

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