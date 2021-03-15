Краснокнижные орлиные попугаи впервые появились в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк / Mos.ru

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В Московский зоопарк завезли редких орлиных попугаев, которые из-за своего черно-красного оперения похожи на персонажа Дракулу. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Орлиные попугаи являются исчезающим видом птиц. Они занесены в Международную красную книгу. Попугаев также называют грифовыми, так как своим окрасом они напоминают орлов. Кроме того, птиц сравнивают с вампиром Дракулой, который носил черный плащ с красной подкладкой под цвет оперения редких птиц. Персонаж впервые появился в романе ирландского писателя Брэма Стокера.

Отмечается, что в зоопарк поступили самец и самка, которых привезли из частного зоопарка в Ростовской области. Обычно пары орлиных попугаев неразлучны и проводят вместе всю свою жизнь, уточнили в пресс-службе.

— Если самец вдруг отходит в сторону, самка начинает беспокоиться и искать его. Поэтому он старается не покидать ее. Появление в коллекции грифовых попугаев — важное событие для нас. Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц. Надеемся, что однажды наши обитатели обзаведутся потомством, — сообщили в пресс-службе.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В зоосаде добавили, что орлиные попугаи оказались дружелюбными. Они смело «общались» с киперами и почти сразу начали есть с их рук.

Посмотреть на редких птиц можно в павильоне Московского зоопарка «Дом птиц». Уточняется, что попугаев содержат в условиях, которые близки к дикой природе. Их кормят тропическими фруктами, среди которых птицы больше всего любят бананы и папайю, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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