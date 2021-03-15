Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новорязанская улица, 16/11с1 Карта всех событий

Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров», которая пройдет в Москве с 27 на 28 марта. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он напомнил, что в 2020 году акцию не удалось провести из-за пандемии коронавируса. Из-за сложной эпидемической обстановки учреждения культуры были вынуждены перейти на онлайн-формат. «Ночь театров» в 2021 году станет самой ожидаемой за последние девять лет, считает министр.

— В этом году к акции присоединятся музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры, а также некоторые наши коллеги, которые ранее никогда в акции не участвовали. Запланировано более 170 мероприятий. Гостей «Ночи театров» ждут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции и актерские читки. Кроме того, для них приготовлены квизы, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи, — отметил Александр Кибовский.

Он уточнил, что для участия в акции необходимо пройти предварительную регистрацию. Театры откроют свои двери для посетителей 27 марта в 21:00. Уточняется, что в учреждениях будет необходимо носить маски и соблюдать другие антиковидные меры.

Праздничные мероприятия пройдут в театре «Балет Москва», киноклубе-музее «Эльдар», в Музее-центре К. Г. Паустовского, театре «Каскадер» и Московском театре иллюзии. Столичные учреждения культуры проведут специальные проекты «Биомеханика», «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», «Шесть откровений о будущем».

Для любящих эксперименты москвичей в культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского покажут спектакль с закрытыми глазами «Все началось со шторки для душа». С полным списком театров, которые участвуют в акции, можно будет ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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