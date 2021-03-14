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Фестиваль «Маркет местной еды» завершился в Музее Москвы
Фото: pexels.com/Streetwindy

Фестиваль «Маркет местной еды» завершился в Музее Москвы

Вероника Ушакова

Спорт

14 марта в Музее Москвы завершился фестиваль «Маркет местной еды». На мероприятии в стиле дворовой вечеринки начинающие и опытные предприниматели представили уличную еду и дизайнерские товары для дома.

Проект «Местный маркет» существует уже восемь лет. Ежемесячно организаторы собирают производителей и начинающих бизнесменов на одной площадке для обмена опытом и тестирования новых форматов взаимодействия с клиентами.

В этом году впервые к гастрономическим энтузиастам присоединились и креативные дизайнеры. Они представили декоративные и полезные товары для дома.

— Единственное, чего мы хотели, чтобы как можно больше людей могли начать дело своей мечты, трудиться увлеченно, без страха и с успехом. Мы верим, что частный бизнес может изменить жизнь владельца, его семьи, людей вокруг, города, страны и мира, — сказала основатель и организатор «Маркета местной еды» Анастасия Колесникова.

Во дворе Музея Москвы участники выставки на свой вкус обустроили площадки: здесь появились дворы обжарщиков, фермеров, местных производителей, детская площадка.

Гости попробовали необычные блюда «уличной» кухни и поддержали местных дизайнеров. Кроме того, все желающие посетили лекцию о кофейной революции в Москве, спели песни под гитару и посмотрели фильмы в кинотеатре под открытым небом.

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