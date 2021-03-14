Микробиолог развеял миф о «правиле пяти секунд»

Кадр из сериала «Друзья»

Так называемое «правило пяти секунд», которое гласит, что поднятую с земли или пола в течение пяти секунд еду можно спокойно употреблять в пищу, не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Эксперт подчеркнул, что съесть какой-либо продукт можно только после падения на стол, в чистоте которого нет сомнений. Прежде всего это касается домашних условий при регулярной уборке и обработке поверхностей дезинфицирующими средствами.

Упавшую на пол еду не следует употреблять в пищу, даже если это произошло в собственной квартире, рассказал Шестаков.

— Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено, — отметил специалист.

Даже самая тщательная уборка не гарантирует, что на полу не остались возбудители заболеваний, принесенные, например, на уличной обуви. При этом основная масса микроорганизмов безопасна или даже полезна, но есть исключение: микроорганизмы от другого человека и от животного. В другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить, рассказал Шестаков в интервью радио Sputnik.

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