Диетолог дала рекомендации по питанию в Великий пост
Великий пост, который начнется после Масленицы, с 15 марта, продлится 48 дней. За это время в течение двух дней будет разрешено есть рыбу, а в первый понедельник лучше всего вообще отказаться от пищи. Однако существуют противопоказания для людей с разными заболеваниями. Об этом сообщают «Невские новости».
Запреты и послабления
Эксперты советуют отказаться от строгого режима в еде по физиологическим, медицинским и возрастным показаниям детям, пожилым, беременным и кормящим матерям, а также людям с нарушенным обменом веществ, страдающим диабетом, онкобольным и тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, дисфункция почек. Рекомендуется отказаться от поста пациентам, проходящим реабилитацию после операции, а также людям с хроническими заболеваниями и острыми респираторными инфекциями.
Как комфортно войти в пост
Лучше всего начинать менять рацион за несколько недель до самого очищения. Например, можно снизить потребление жирных и пряных продуктов, в том числе фастфуда. Стоит исключить мясо. Рекомендуется каждый день есть по яйцу, включить в меню обогащенные клетчаткой блюда.
На ужин можно пить кефир, йогурт или простоквашу, так как во время 48-дневного поста кисломолочные продукты употреблять будет нельзя. При этом можно есть больше зелени, овощей и фруктов. Эксперты считают, что будет полезно увеличить число приемов пищи. Кроме того, как только человек почувствует голод, вместо перекусов ему рекомендуется пить побольше воды.
Расписание по дням
Первая неделя Великого поста считается вводной. В понедельник, 15 марта, лучше всего практически вообще не есть. С 16 по 19 марта можно употреблять невареную пищу растительного происхождения, а также хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, орехи, мед и сухофрукты.
По субботам и воскресеньям разрешается позволить себе горячую пищу с маслом, каши, супы, тушеные овощи и грибы. По вторникам и четвергам советуют кушать еду без добавления масла. Особенными днями в течение поста станут 7 апреля (Благовещение), 24 апреля (Лазарева суббота) и 25 апреля (Вербное воскресенье).
Разрешенные продукты
Так, во время Великого поста разрешается есть овощи, фрукты, крупы, бобовые культуры, рыбу и морепродукты (всего два дня), грибы, мед, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, в приготовлении которых не были использованы яйца и продукты молочного происхождения.
Советы диетолога
В свою очередь врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной студии здоровья Ольга Шмелева рассказала НСН, как нужно питаться во время Великого поста.
— В это время полностью исключают белки, а они являются источником необходимых аминокислот, в том числе для иммунитета. А это актуально в период весеннего авитаминоза и роста простудных заболеваний. В те дни, когда рыба разрешена, все-таки ее надо есть и не исключать ее из рациона, особенно морскую. Она источник йода и полиненасыщенных жирных кислот, — объяснила эксперт.
Она также отметила важность растительных источников белка — бобовых культур, сои.
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