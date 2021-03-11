Диетолог дала рекомендации по питанию в Великий пост

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Великий пост, который начнется после Масленицы, с 15 марта, продлится 48 дней. За это время в течение двух дней будет разрешено есть рыбу, а в первый понедельник лучше всего вообще отказаться от пищи. Однако существуют противопоказания для людей с разными заболеваниями. Об этом сообщают «Невские новости».

Запреты и послабления

Эксперты советуют отказаться от строгого режима в еде по физиологическим, медицинским и возрастным показаниям детям, пожилым, беременным и кормящим матерям, а также людям с нарушенным обменом веществ, страдающим диабетом, онкобольным и тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, дисфункция почек. Рекомендуется отказаться от поста пациентам, проходящим реабилитацию после операции, а также людям с хроническими заболеваниями и острыми респираторными инфекциями.

Как комфортно войти в пост

Лучше всего начинать менять рацион за несколько недель до самого очищения. Например, можно снизить потребление жирных и пряных продуктов, в том числе фастфуда. Стоит исключить мясо. Рекомендуется каждый день есть по яйцу, включить в меню обогащенные клетчаткой блюда.

На ужин можно пить кефир, йогурт или простоквашу, так как во время 48-дневного поста кисломолочные продукты употреблять будет нельзя. При этом можно есть больше зелени, овощей и фруктов. Эксперты считают, что будет полезно увеличить число приемов пищи. Кроме того, как только человек почувствует голод, вместо перекусов ему рекомендуется пить побольше воды.

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Расписание по дням

Первая неделя Великого поста считается вводной. В понедельник, 15 марта, лучше всего практически вообще не есть. С 16 по 19 марта можно употреблять невареную пищу растительного происхождения, а также хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, орехи, мед и сухофрукты.

По субботам и воскресеньям разрешается позволить себе горячую пищу с маслом, каши, супы, тушеные овощи и грибы. По вторникам и четвергам советуют кушать еду без добавления масла. Особенными днями в течение поста станут 7 апреля (Благовещение), 24 апреля (Лазарева суббота) и 25 апреля (Вербное воскресенье).

Разрешенные продукты

Так, во время Великого поста разрешается есть овощи, фрукты, крупы, бобовые культуры, рыбу и морепродукты (всего два дня), грибы, мед, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, в приготовлении которых не были использованы яйца и продукты молочного происхождения.

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Советы диетолога

В свою очередь врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной студии здоровья Ольга Шмелева рассказала НСН, как нужно питаться во время Великого поста.

— В это время полностью исключают белки, а они являются источником необходимых аминокислот, в том числе для иммунитета. А это актуально в период весеннего авитаминоза и роста простудных заболеваний. В те дни, когда рыба разрешена, все-таки ее надо есть и не исключать ее из рациона, особенно морскую. Она источник йода и полиненасыщенных жирных кислот, — объяснила эксперт.

Она также отметила важность растительных источников белка — бобовых культур, сои.

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