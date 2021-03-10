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Великий пост — 2021: какие правила нужно соблюдать в первые два дня
Фото: pixabay.com

Великий пост — 2021: какие правила нужно соблюдать в первые два дня

Елена Фролова

Общество

Великий пост начнется после Масленичной недели, которая завершится 14 марта. Соблюдать строгость в режиме питания и повседневном поведении верующие будут вплоть до 1 мая. «Невские новости» рассказали о том, как нужно проводить первый и второй день Великого поста.

Чистый понедельник

Этот день считается своеобразным продолжением Прощеного воскресенья. В эту дату рекомендуется продолжать прощать других и принимать извинения. При этом следует придерживаться нескольких запретов. Так, нужно следовать правилу трех «не»: не есть, не лениться и не отказывать в прощении.

Верующие тщательно готовятся к жестким ограничениям в еде. Поэтому в этот понедельник предусмотрен полный отказ от пищи. Все, что осталось после Масленицы, принято раздавать птицам и животным. Кроме того, людям, которые не могут прожить целый день без еды, советуют кушать овощи и фрукты, а также немного хлеба с солью.

В первую постную дату особенно поощряется труд. Лучше всего посвятить этот понедельник уборке в доме. Также принято в этот день посещать баню. Разрешается пересаживать цветы, которые в этом нуждаются, а также вечером можно побывать на службе в церкви.

Вторник первой седмицы

Этот день носит название «Чистый вторник». В храмах читают великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Людям, которые будут придерживаться поста, рекомендуется следить за тем, что они собираются употреблять в пищу. В отличие от Чистого понедельника, разрешены некоторые послабления. Например, можно есть горячую еду без добавления масла. Также позволяется выпить немного кваса и съесть небольшой кусочек хлеба.

Важно во время поста помнить о том, что очищение происходит не только с помощью строгого режима питания. Эксперты советуют по возможности отказаться от совершения каких-либо грехов, постараться изменить образ жизни, мысли и чувства.

Читайте также: Масленичная неделя — 2021: какие обряды можно совершать в эти дни

режим питанияМасленицаВеликий пост
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