«Перегибы и чрезмерности»: можно ли поститься тем, кто болеет или перенес коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В 2021 году Великий пост начнется в понедельник, 15 марта. Он будет длиться 48 дней — до 1 мая включительно — и завершится главным христианским праздником Пасхой. Традиционно во время поста верующие исключают из питания мясные и молочные продукты, а также яйца. Рыбу можно есть всего два раза — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (25 апреля). Поскольку пандемия коронавируса еще не завершилась, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у священнослужителя и врача, можно ли поститься тем, кто болеет или перенес COVID-19.

Как пояснил клирик храма Святителя Николая, кандидат исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Филипп (Ильяшенко), подобные дилеммы решаются в соответствии со здравым смыслом.

— В жизни бывают ситуации, когда от поста отказаться можно. Одна из причин ­— состояние здоровья человека. Простой пример. Может ли грудной младенец поститься? Конечно, нет. Молоко ему нужно для жизни. Это естественно, — сказал он.

Отец Филипп добавил, если человек ослаблен, он вполне может вкушать продукты, которые во время поста запрещены. Это вопрос медицинских рекомендаций и духовного состояния. По словам священника, болезнь «сама по себе уже пост». Тем более такая тяжелая болезнь, как ковид, которая лишает людей сил и угрожает самой жизни. Клирик подчеркнул, что больной и выздоравливающий должны слушать врача, придерживаться предписанного им рациона.

— По умолчанию заболевшим отказываться от поста можно. Это даже прописано в канонах, в церковных правилах, — напомнил собеседник «ВМ».

По его словам, если верующий сомневается, поститься ли ему или решиться на послабление, он может дополнительно поговорить со своим духовником.

Профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт, заслуженный врач России Александр Карабиненко уверен, что все хорошо в меру.

— Когда человек болеет, диету, если диета не связана с каким-либо серьезным заболеванием, а также пост, ему лучше не соблюдать. Больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать. Ковид — тяжелая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание, — сказал доктор.

Те верующие, которые решили поститься, конечно, могут это делать, сказал профессор. Но надо, по его словам, прислушиваться к своему организму.

— На протяжении строгого поста разрешается в определенные дни есть рыбу, морепродукты и даже поддержать силы вином. Не стоит впадать в крайности. Перегибы и чрезмерности — «от лукавого». Священники говорят, что самое главное во время поста — не еда, а мысли и поступки. Это правильно, — считает терапевт.

Врач отметил, что при сбалансированном питании в рацион должна входить одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов. Это означает норму 70–80 граммов мяса в сутки для женщины и 100–120 — для мужчины. При тяжелом труде или болезни питание усиливается, мяса надо еще больше, заключил Карабиненко.

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