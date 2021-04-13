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Доктор Комаровский рассказал о профилактике укусов клещей
Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский рассказал о профилактике укусов клещей

Никита Абрамов

Здоровье

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о профилактике укусов клещей. По его словам, при посещении леса в первую очередь необходимо надеть длинные брюки и рубашку или куртку с длинными рукавами. При этом вещи должны быть с резинками на штанинах и рукавах. Также следует приобрести одежду с капюшоном.

Доктор отметил, что в борьбе с клещами помогут специальные репелленты. Передвигаться он посоветовал по широким тропинкам для того, чтобы ноги не задевали кустарник. Во время прогулок нужно постоянно осматривать тело и одежду, проверяя на наличие клещей.

Детей после возвращения домой также нужно полностью осмотреть. Особое внимание, по словам Комаровского, стоит обратить на области ушей, линии роста волос, подмышечных впадин, пупка, талии, паха, промежности, а также под коленками и между пальцами ног.

Кроме того, в своем Instagram-аккаунте телеведущий посоветовал жителям регионов, где есть опасность клещевого энцефалита, заранее привиться.

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