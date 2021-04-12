Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Комаровский рассказал, с какого возраста детям можно давать в руки гаджеты
Фото: pixabay.com

Комаровский рассказал, с какого возраста детям можно давать в руки гаджеты

Анастасия Колоскова

Здоровье

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что категорически против того, чтобы детям давали в руки гаджеты до двухлетнего возраста.

По его словам, до того как ребенок начнет играть на планшете, он должен познакомиться с основами устройства жизни. В противном случае увлечение гаджетами негативно скажется на его психике и координации движений.

Еще одним аргументом в пользу отказа от раннего использования экранных устройств является необходимость в движении и физической активности малыша, в результате которых формируется его двигательная система и правильно развиваются органы.

Педиатр предупредил, что время, которое ребенок проводит с планшетом, не должно превышать двух часов.

— Помните: мама как «развивающая игра» намного полезнее, папа, который вместе с ребенком строит из кубиков домик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет, — написал доктор в своем Instagram-аккаунте.

Он также обратил внимание на то, что дети копируют поведение старших, поэтому родителям стоит самим обратить внимание, сколько времени они проводят с гаджетами.

Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, какие симптомы указывают на аллергию

смартфоны и планшетыдетидоктор Комаровский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Все мнения
О проекте
Читайте нас в