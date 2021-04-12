Комаровский рассказал, с какого возраста детям можно давать в руки гаджеты

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Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что категорически против того, чтобы детям давали в руки гаджеты до двухлетнего возраста.

По его словам, до того как ребенок начнет играть на планшете, он должен познакомиться с основами устройства жизни. В противном случае увлечение гаджетами негативно скажется на его психике и координации движений.

Еще одним аргументом в пользу отказа от раннего использования экранных устройств является необходимость в движении и физической активности малыша, в результате которых формируется его двигательная система и правильно развиваются органы.

Педиатр предупредил, что время, которое ребенок проводит с планшетом, не должно превышать двух часов.

— Помните: мама как «развивающая игра» намного полезнее, папа, который вместе с ребенком строит из кубиков домик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет, — написал доктор в своем Instagram-аккаунте.

Он также обратил внимание на то, что дети копируют поведение старших, поэтому родителям стоит самим обратить внимание, сколько времени они проводят с гаджетами.

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