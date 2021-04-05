Доктор Комаровский рассказал, какие симптомы указывают на аллергию

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об основных симптомах, которые проявляются при аллергии. По его словам, возможно выделить пять основных групп.

Так, симптомы могут выделиться со стороны дыхательных путей. К ним относится заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание. Кроме того, аллергия дает о себе знать со стороны желудочно-кишечного тракта, если проявится тошнота, рвота и боли в животе.

— Группа кожных симптомов включает в себя зуд, покраснение, сыпь и отечность. Также аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения, — написал Комаровский в своем Instagram.

Также он не исключает и другие симптомы. К ним можно отнести слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.

Уточняется, что самой опасной формой аллергии является анафилактический шок. При нем проявляется резкий зуд, затрудняется дыхание, эти процессы сопровождаются шоком.

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