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Главный диетолог Москвы объяснила, кому можно использовать интервальное питание
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

Главный диетолог Москвы объяснила, кому можно использовать интервальное питание

Юлия Курганова

Здоровье

Интервальное питание с длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям специалиста. Оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она отметила, что законы, лежащие в основе здорового питания, предполагают не менее трех основных приемов пищи и одного-двух перекусов.

— При определенных состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, включая возможность интервального питания. Но именно по рекомендации врача и в индивидуальном порядке, — подчеркнула диетолог.

Стародубова добавила, что в качестве мягкого варианта интервального голодания можно рассматривать рекомендацию прекратить прием пищи за 2-4 часа до сна, сообщает РИА Новости.

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