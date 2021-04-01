Диетолог перечислила опасные болезни, к которым приводит неправильное питание

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что неправильное питание приводит к ожирению, диабету и снижению фертильности.

Врач сообщила, что ожирение, некоторые сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет второго типа могут быть связаны с высококалорийным рационом питания.

— Избыточная масса тела и ожирение сами по себе являются дополнительными факторами риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, но и других метаболических нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, снижения фертильности, — уточнила Стародубова в интервью РИА Новости.

По ее словам, быстрее и сильнее всего проявляются последствия голодания или хронического недоедания. В некоторых случаях они могут привести к летальному исходу.

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