Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог перечислила опасные болезни, к которым приводит неправильное питание
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Диетолог перечислила опасные болезни, к которым приводит неправильное питание

Полина Долганова

Здоровье

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что неправильное питание приводит к ожирению, диабету и снижению фертильности.

Врач сообщила, что ожирение, некоторые сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет второго типа могут быть связаны с высококалорийным рационом питания.

— Избыточная масса тела и ожирение сами по себе являются дополнительными факторами риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, но и других метаболических нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, снижения фертильности, — уточнила Стародубова в интервью РИА Новости.

По ее словам, быстрее и сильнее всего проявляются последствия голодания или хронического недоедания. В некоторых случаях они могут привести к летальному исходу.

Читайте также: Диетолог рассказала, как москвичам сбросить набранный после пандемии вес

питаниеболезньлишний вес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в