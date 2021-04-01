Диетолог рассказала, как москвичам сбросить набранный после пандемии вес

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Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что сбросить вес поправившимся за время пандемии москвичам поможет возвращение к обычной жизни.

По словам специалиста, из-за непривычного образа жизни в период пандемии у многих людей изменилось питание.

Москвичи, которые раньше много работали, оказались запертыми в ограниченном пространстве. Именно поэтому сдерживать себя в еде оказалось сложнее. Встречались и другие случаи — некоторые, наоборот, решили резко ограничить себя в питании и ели дефицитно и несбалансированно.

— Для того чтобы сбросить несколько лишних килограммов, не требуется соблюдать особую диету, не нужно резко ограничивать прием пищи или голодать, достаточно просто вернуться к привычному, в идеале — здоровому, образу жизни, — рассказала Стародубова в интервью РИА Новости.

Эксперт добавила, что под здоровым образом жизни подразумевается правильное питание и физическая активность.

Врач отметила, что даже если масса тела увеличилась на 6–10 килограммов, ситуацию все равно можно исправить. Принцип похудения в этом случае остается точно таким же — необходимо вернуться к здоровому питанию и больше двигаться.

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