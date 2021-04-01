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Диетолог рассказала, как москвичам сбросить набранный после пандемии вес
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, как москвичам сбросить набранный после пандемии вес

Полина Долганова

Здоровье

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что сбросить вес поправившимся за время пандемии москвичам поможет возвращение к обычной жизни.

По словам специалиста, из-за непривычного образа жизни в период пандемии у многих людей изменилось питание.

Москвичи, которые раньше много работали, оказались запертыми в ограниченном пространстве. Именно поэтому сдерживать себя в еде оказалось сложнее. Встречались и другие случаи — некоторые, наоборот, решили резко ограничить себя в питании и ели дефицитно и несбалансированно.

— Для того чтобы сбросить несколько лишних килограммов, не требуется соблюдать особую диету, не нужно резко ограничивать прием пищи или голодать, достаточно просто вернуться к привычному, в идеале — здоровому, образу жизни, — рассказала Стародубова в интервью РИА Новости.

Эксперт добавила, что под здоровым образом жизни подразумевается правильное питание и физическая активность.

Врач отметила, что даже если масса тела увеличилась на 6–10 килограммов, ситуацию все равно можно исправить. Принцип похудения в этом случае остается точно таким же — необходимо вернуться к здоровому питанию и больше двигаться.

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