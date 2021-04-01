Сомнолог Полуэктов предупредил об опасных последствиях недосыпа

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Регулярный недосып увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии в 1,6 раза и усиливает риск появления хронической сердечной недостаточности и инфаркта миокарда, рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По словам эксперта, длительный недосып повышает артериальное давление.

— Снижается иммунитет, повышается подверженность инфекциям. Также увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета, — добавил врач в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

Специалист уточнил, что вред эпизодического недосыпа научно не доказан, опасность для здоровья возникает только в случае регулярного нарушения сна.

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