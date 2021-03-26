Психиатр объяснил, как отличить усталость от депрессии после коронавируса

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Усталость является естественной физиологический реакцией организма на усиленную работу. Например, если человеку приходится выполнять тяжелую умственную работу. Это говорит о том, что организм просит его сделать передышку. В таком случае лучше сменить обстановку, взять отпуск.

Если же отдых не помогает, а усталость сопровождается плохим настроением и апатией, то нужно обратиться за помощью к специалисту. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров.

По его словам, чаще всего вышеперечисленные симптомы можно наблюдать у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

— Граждан, столкнувшихся с «постковидным хвостом», не так много. После болезни они сами пытаются вернуться к нормальной жизни. Вроде и вылечили, и выписали, на руках отрицательные анализы, а человек не может сконцентрироваться, быстро устает, у него пропадает вкус еды, — пояснил Василий Шуров.

Помимо этого, у этих людей происходит развитие астении, они перестают получать удовольствие от чего-либо. Если все это запустить, то могут возникнуть панические атаки, тревога и социофобия, отмечает «Радио 1».

По словам психиатра, депрессией после коронавируса, как правило, страдают те, кто переносил заболевание в средней или тяжелой формах. Обычно пациентам с постковидным синдромом назначают медикаментозное лечение, они могут находиться под присмотром медиков в реабилитационных центрах.

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