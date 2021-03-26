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Психиатр объяснил, как отличить усталость от депрессии после коронавируса
Фото: pixabay.com

Психиатр объяснил, как отличить усталость от депрессии после коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Усталость является естественной физиологический реакцией организма на усиленную работу. Например, если человеку приходится выполнять тяжелую умственную работу. Это говорит о том, что организм просит его сделать передышку. В таком случае лучше сменить обстановку, взять отпуск.

Если же отдых не помогает, а усталость сопровождается плохим настроением и апатией, то нужно обратиться за помощью к специалисту. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров.

По его словам, чаще всего вышеперечисленные симптомы можно наблюдать у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

— Граждан, столкнувшихся с «постковидным хвостом», не так много. После болезни они сами пытаются вернуться к нормальной жизни. Вроде и вылечили, и выписали, на руках отрицательные анализы, а человек не может сконцентрироваться, быстро устает, у него пропадает вкус еды, — пояснил Василий Шуров.

Помимо этого, у этих людей происходит развитие астении, они перестают получать удовольствие от чего-либо. Если все это запустить, то могут возникнуть панические атаки, тревога и социофобия, отмечает «Радио 1».

По словам психиатра, депрессией после коронавируса, как правило, страдают те, кто переносил заболевание в средней или тяжелой формах. Обычно пациентам с постковидным синдромом назначают медикаментозное лечение, они могут находиться под присмотром медиков в реабилитационных центрах.

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