Ученые рассказали, женщины какого возраста подвержены повышенному риску осложнений после COVID-19

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Чаще всего осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции возникают у женщин 40–50 лет. К такому выводу пришли британские ученые.

Исследователи проанализировали состояние 1077 мужчин и женщин, выписавшихся из больниц в 2020 году после коронавирусной инфекции. Согласно данным, представительницы слабого пола среднего возраста после выписки продолжали испытывать повышенную утомляемость, одышку и спутанность сознания. Некоторые женщины признавались, что наблюдали у себя перечисленные симптомы в течение пяти месяцев. Ученые сделали вывод, что осложнения чаще проявляются у женщина из-за разницы в иммунном ответе между ними и мужчинами.

Помимо этого, 25 процентов переболевших обоих полов отмечали у себя тревогу, стресс и депрессию. Согласно еще одному исследованию, проведенному ассоциацией по лечению острых респираторных заболеваний, женщины до 50 лет чаще страдают от негативных последствий ряда заболеваний в целом, сообщает UK Research and Innovation.

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