Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач объяснил важность вакцинации против COVID-19 для пожилых людей
Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Врач объяснил важность вакцинации против COVID-19 для пожилых людей

Елена Фролова

Здоровье

Вакцинацию от COVID-19 особенно необходимо пройти людям старшего поколения. Так они смогут избежать тяжелого развития коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава, главврач консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

— Все мы знаем, что в группе риска во время пандемии коронавируса находятся люди серебряного возраста. Чаще всего заболеванию подвержены лица с ослабленным здоровьем, хроническими патологиями, — пояснил Андрей Тяжельников.

По его словам, у пожилых граждан COVID-19 протекает тяжело и даже с серьезными последствиями. Поэтому очень важно, чтобы они вакцинировались в первую очередь, считает эксперт.

Он также пояснил, что никакой особой подготовки перед прививкой нет, отмечает РИАМО. Достаточно приехать в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Врач осмотрит пациента перед тем, как предложить ему пройти вакцинацию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург: Привитые первым компонентом «Спутника V» редко заболевают коронавирусом

врачпожилые людивакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте