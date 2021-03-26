Врач объяснил важность вакцинации против COVID-19 для пожилых людей

Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Вакцинацию от COVID-19 особенно необходимо пройти людям старшего поколения. Так они смогут избежать тяжелого развития коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного депздрава, главврач консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

— Все мы знаем, что в группе риска во время пандемии коронавируса находятся люди серебряного возраста. Чаще всего заболеванию подвержены лица с ослабленным здоровьем, хроническими патологиями, — пояснил Андрей Тяжельников.

По его словам, у пожилых граждан COVID-19 протекает тяжело и даже с серьезными последствиями. Поэтому очень важно, чтобы они вакцинировались в первую очередь, считает эксперт.

Он также пояснил, что никакой особой подготовки перед прививкой нет, отмечает РИАМО. Достаточно приехать в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Врач осмотрит пациента перед тем, как предложить ему пройти вакцинацию.

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