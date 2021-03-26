Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гинцбург: Привитые первым компонентом «Спутника V» редко заболевают коронавирусом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гинцбург: Привитые первым компонентом «Спутника V» редко заболевают коронавирусом

Анастасия Волоснова

Общество

Люди, привитые первым компонентом вакцины «Спутник V», почти не заболевают коронавирусом. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что привитые двумя компонентами вакцины заболевают коронавирусом еще реже. По словам Гинцбурга, среди них наблюдаются лишь единичные случаи COVID-19.

— В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи — у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета, — отметил Гинцбург.

По его словам, человек полностью защищается от коронавируса только после получения двух доз вакцины. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, вторая доза вводится через 21 день после первой прививки. Гинцбург отметил, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение трех недель.

Он добавил, что у молодого поколения иммунитет формируется быстрее, чем у людей старшего возраста. У людей старше 60 лет защита может вырабатываться в течение долгого периода, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В России утвердили порядок передачи данных о новых штаммах COVID-19

вакцинапандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте