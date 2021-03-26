Гинцбург: Привитые первым компонентом «Спутника V» редко заболевают коронавирусом

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Люди, привитые первым компонентом вакцины «Спутник V», почти не заболевают коронавирусом. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что привитые двумя компонентами вакцины заболевают коронавирусом еще реже. По словам Гинцбурга, среди них наблюдаются лишь единичные случаи COVID-19.

— В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи — у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета, — отметил Гинцбург.

По его словам, человек полностью защищается от коронавируса только после получения двух доз вакцины. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, вторая доза вводится через 21 день после первой прививки. Гинцбург отметил, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение трех недель.

Он добавил, что у молодого поколения иммунитет формируется быстрее, чем у людей старшего возраста. У людей старше 60 лет защита может вырабатываться в течение долгого периода, сообщает РИА Новости.

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