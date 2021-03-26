Власти России утвердили порядок передачи данных о новых штаммах COVID-19

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— Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

В течение суток с момента получения результатов анализа генома информацию будут передавать в ЦНИИ эпидемиологии, откуда данные будут перенаправлять в Роспотребнадзор.

Полученная информация поможет Роспотребнадзору оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране. Уточняется, что требования к анализу также утвердят в Роспотребнадзоре, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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