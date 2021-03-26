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Власти России утвердили порядок передачи данных о новых штаммах COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти России утвердили порядок передачи данных о новых штаммах COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

В России утвердили порядок предоставления данных о новых штаммах COVID-19. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Данные о новых штаммах будут централизовано собирать и анализировать разные ведомства. Соответствующий документ утвердило правительство России.

— Федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

В течение суток с момента получения результатов анализа генома информацию будут передавать в ЦНИИ эпидемиологии, откуда данные будут перенаправлять в Роспотребнадзор.

Полученная информация поможет Роспотребнадзору оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране. Уточняется, что требования к анализу также утвердят в Роспотребнадзоре, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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